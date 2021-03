Für Ashley Cain (30) war die Nachricht ein schwerer Schlag: Nachdem der ehemalige Teilnehmer der britischen Ausgabe von Ex On The Beach vor rund fünf Monaten erstmals Vater geworden war, wurde bei seiner Tochter Azaylia eine seltene und aggressive Form von Leukämie diagnostiziert. Nach zwei Chemotherapien und mehreren Operationen schien die Kleine zunächst auf dem Weg der Besserung – dann kehrte die Krankheit zurück. Für Ashley und Azaylia standen daraufhin weitere Termine im Krankenhaus an. Und trotz eines neuen Plans gebe es derzeit nur wenige Optionen.

"Es ist fantastisch, meine Tochter zurück zu Hause zu haben. Sie ist glücklich, sie wächst und sie lernt jeden Tag etwas Neues", freute sich Ashley zunächst in einer Instagram-Story. Dennoch hänge derzeit eine riesige Wolke über ihm und seiner Familie, es gebe nur sehr wenige Möglichkeiten, wie man weitermachen könne, fuhr er fort. Er sei unheimlich stolz auf die Stärke und den Mut seiner Kleinen. "Die Tatsache, dass sie immer einen Grund zu lächeln findet, unabhängig davon, was sie durchmacht, ist unglaublich", zeigte sich Ashley dankbar.

Zuvor hatte der Reality-Star bereits den Weg zu einer Untersuchung in der Klinik dokumentiert. "Hallo, meine Prinzessin, auf geht's ins Krankenhaus, nicht wahr?", sagte er dabei. Im Anschluss an den Termin versprach Ashley seinen Followern, sie auch weiterhin auf dem Laufenden zu halten. "Komm schon, Champ. Du packst das", fügte er an Azaylia gerichtet hinzu.

Instagram / mrashleycain "Ex on the Beach"-Star Ashley Cain mit seiner Tochter

Instagram / dollface_barbiie Safiyya Vorajee und Ashley Cain mit ihrer Tochter

Instagram / mrashleycain Realitystar Ashley Cain mit seiner Tochter Azaylia

