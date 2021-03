Wird man Pietro Lombardi (28) bald im TV sehen? Der einstige DSDS-Gewinner ist für seine unterhaltsamen Online-Livestreams bekannt – in denen er nicht nur offen über sein Privatleben spricht, er verfolgt offenbar auch viele TV-Shows und unterhält damit seine Follower. So kommentierte er auch die beliebte Kuppelshow Love Island. Und vielleicht wird sein Hobby nun sogar zu einem Job. Denn Pie deutete auf Social Media an, eine Rolle bei der diesjährigen Staffel des Datingformats zu spielen!

Die flirtfreudigen Kandidaten werden in diesem Jahr ihre große Liebe auf der Insel Teneriffa suchen. In seinem aktuellen Livestream auf Instagram erzählte Pietro nun: "Es kann eventuell sein, dass ich nach Teneriffa fliege und von dort aus'Love Island'-Livestreams mache", sagte er verdächtig zwinkernd in die Kamera. Ob es lediglich bei der Kommentierung der Sendung bleibt oder der TV-erfahrene Musiker sogar in der Sendung selbst mitmischen wird, ist noch unklar. Möglicherweise wird er bei "Aftersun: Der Talk danach" zu Gast sein.

Dieser wird von Jimi Blue Ochsenknecht (29) und der einstigen Love Island-Teilnehmerin Melissa (25) moderiert. Gemeinsam mit berühmten Reality-TV-Stars reagieren sie auf das Verhalten der liebeshungrigen Islander. Falls Pietro den beiden einen Besuch abstatten sollte, könnte besonders das Aufeinandertreffen mit Melissa interessant werden. Denn nach zwei gemeinsamen Dates gab er der Beauty 2019 einen Korb.

"Love Island – Aftersun: Der Talk danach", ab Dienstag, 16. März, um 23:45 Uhr immer dienstags, donnerstags und sonntags im Anschluss an „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ bei RTLZWEI.

RTLZWEI – Magdalena Possert Die neuen "Love Island"-Kandidatinnen Bianca, Kathi, Emilia, Nicole, Greta und Livia

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

RTLZWEI / Magdalena Possert Melissa Damilia und Jimi Blue Ochsenknecht

