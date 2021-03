Katharina Eisenblut fiel von Anfang an wegen ihrer forschen Art auf. Die Deutschland sucht den Superstar-Fans waren sich nicht ganz einig, ob ihre offene Art für die Augsburgerin eher Vor- oder Nachteil werden würde – doch Katharina schaffte es mit ihrer Stimme zum Auslandsrecall nach Mykonos. Auch wenn sie ständig im Mittelpunkt von Streitereien stand, setzte sich die Nachwuchsmusikerin immer wieder durch. Doch jetzt scheint sie ihren DSDS-Traum hinwerfen zu wollen.

Auslöser war eine umstrittene Aktion, bei der die Kandidaten auf einen Zettel schreiben sollten, welchem Mitstreiter sie das Weiterkommen am wenigsten gönnen würden. Als die Truppe sich um das Jury-Mitglied Mike Singer (21) versammelte, platzte Katharina plötzlich heraus. "Ich denke, dass das jetzt der Punkt war, an dem ich sage: 'Ich steige aus!'", verkündete sie unter Tränen. Es tue ihr leid und sie sei dankbar für alles, was ihr in der Show geboten worden sei, doch sie könne diesen Weg nicht länger mitgehen.

"Mein Gott, ich hab das Gefühl, ich bin im Kindergarten", brachte ihr Mitbewerber Daniel Ludwig daraufhin seinen Unmut über die Szene zum Ausdruck. Mike hingegen redete Katharina gut zu und versuchte, sie umzustimmen: "Denk darüber nach, ich glaube, dass du genau weißt, was du willst. Also hör auf dein Herz!" Doch die 26-Jährige zog sich erst einmal aus der Gruppe zurück.

