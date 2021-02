Katharina Eisenblut hat schon wieder Ärger bei DSDS! Die Brünette war während der Castingshow in den vergangenen Wochen immer wieder in unangenehme Situationen verwickelt: Ob herbe Kritik der Jury an ihrem Gequatsche oder Streit mit ihren Konkurrenten – bei der Nachwuchsmusikerin ist immer Drama angesagt. So auch im Auslands-Recall auf Mykonos: Weil sich ihre Gruppenmitglieder ein paar Gläser Wein genehmigten, platzte Katharina der Kragen!

Gemeinsam mit Ilaria Di Nieri und Giuseppina Bonaffini sollte die 26-Jährige eigentlich einen neuen Song einstudieren. Doch am ersten Abend kam alles anders: Denn ihre Mitstreiterinnen bedienten sich am Weißwein – und feierten, anstatt mit Katharina zu proben. "Ich finde das einfach komisch, wenn man sich, wenn man einen neuen Song bekommt, volllaufen lässt. Dass man hier mit Weinflaschen rumrennt. Fängt ja schon gut an!", ärgerte sie sich und fügte hinzu: "Ich bin so sauer. Ich bin so angefressen. Das ist unverschämt und respektlos mir gegenüber!"

Es ist nicht das erste Mal, dass Katharina und Giusy aneinander geraten: Schon während der Recall-Runde im Kloster waren die beiden Mädels in einer Gruppe gewesen – das mit der Zusammenarbeit wollte jedoch einfach nicht klappen. Was meint ihr: Ist das DSDS-Drama bei Katharina vorprogrammiert? Stimmt unten ab.

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNow.de

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Ilaria Di Nieri, Katharina Eisenblut und Giuseppina Bonaffini bei DSDS 2021

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Katharina Eisenblut, DSDS-Kandidatin 2021

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Katharina Eisenblut und Giuseppina Bonaffini bei DSDS

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de