Diese beiden werden wohl keine Freundinnen mehr! Zwischen den Kandidatinnen Lara Sude Demircan und Katharina Eisenblut krachte es bei DSDS gewaltig. Der Grund: Die Sängerinnen sollten in einer Vierergruppe performen – schon während der Proben kriselte es zwischen Katharina und den restlichen drei Teilnehmerinnen. Die anschließende Performance war eher bescheiden. Letztendlich musste Lara die Koffer packen, ihre Konkurrentin kam weiter. Das hatte die ausgeschiedene Kandidatin wohl nicht besonders gut aufgenommen – und teilte nun mächtig gegen Katharina aus!

In einem Q&A auf Instagram machte Lara ihrem Frust Luft. Ein Abonnent interessierte sich für ihre Meinung zu Katharina – daraufhin machte die 19-Jährige mehr als deutlich, was sie von der Brünetten hält: Ungeniert präsentierte sie ihre Mittelfinger vor der Kamera, ein Kotz-Emoji verdeutlichte ihre Einstellung zu ihrer Konkurrentin. Laut Bild soll die frustrierte Ex-Teilnehmerin allerdings auch in einem Livestream über die 26-Jährige gelästert haben.

Eine Aktion, die nicht spurlos an Katharina vorbeigeht. So erzählte eine Freundin der Musikerin gegenüber Bild: "Katharina war auch kurz im Chat. Sie war sehr betroffen [von dem], was sie da sah und wies die Vorwürfe zurück. Sie war sehr traurig, dass so etwas im Internet ausgetragen wird."

TVNOW / Stefan Gregorowius Katharina Eisenblut, Kandidatin bei "Deutschland sucht den Superstar" 2021

Instagram / laraaaa.0803 Lara Sude Demircan, Ex-DSDS-Kandidatin 2021

Instagram / katharina_eisenblut_dsds2021 DSDS-Kandidatin Katharina Eisenblut

