Lange hatte man gar nichts von ihr gehört: Doch seit ihrem YouTube-Comeback lässt Sophia Thiel (25) ihre Fans umso tiefer in ihr Leben blicken! Dazu gehören etwa ihr neues Körpergefühl und ihre anscheinend völlig veränderte Einstellung zu sich selbst und ihrer Rolle als Person des öffentlichen Lebens. Doch jetzt gibt es auch aufregende Liebes-News um die Fitnessqueen: Denn Sophia stellt ihrer Fangemeinde in einem Video ihren neuen Freund vor!

Raphael heiße der Neue an ihrer Seite, doch so "neu" sei der gar nicht, betont Sophia in dem Clip, den sie auf ihrem YouTube-Kanal teilt: "Wir kennen uns seit 2015, damals haben wir uns aber nur selten gesehen und ich war zu der Zeit auch noch in einer Beziehung, die dann 2017 endete." Im Jahr 2018 habe sie sich dann in ihn verguckt und sich auf dem Zenit ihrer Fitness an ihn herangepirscht – jedoch kam damals offenbar wenig zurück! Bis dann im Dezember 2019 plötzlich eine Nachricht von ihm gekommen sei. Bei einem ersten Date in einem Münchner Café habe es dann gefunkt, erzählt die Blondine strahlend.

Im Video gibt Raphael zu, sogar ein Fan von Sophias Fitness-Content gewesen zu sein: "Dementsprechend habe ich auch nie damit gerechnet, dass sie mich mal anbaggert." Da sind wohl beide schon eine ganze Weile Bewunderer des jeweils anderen gewesen.

