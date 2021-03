Erst Ende vergangenen Jahres verabschiedete sich Jan Hofer (69) von der Tagesschau, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Seine Frau Phong Lan und sein fünfjähriger Sohn müssen jedoch weiterhin auf den Familienvater verzichten, denn aktuell beweist der Sprecher bei Let's Dance sein tänzerisches Können. Sein Sprössling ist total begeistert davon, dass sein Vater an der beliebten Tanzshow teilnimmt. Der ehemalige Nachrichtensprecher verriet nun, wie das Verhältnis sonst so zu seinen Kindern ist.

"Mein kleiner Sohn und ich haben eine unglaubliche Verbindung. Er ist ein so wunderbares Kind, ich bin wirklich glücklich mit ihm", offenbarte der 69-Jährige in einem Interview mit Das neue Blatt. Während Jan Hofers Tochter Denise (49) sowie seine Söhne Alexander (37) und Roman (32) bereits erwachsen sind, wurde sein jüngster Nachwuchs erst vor fünf Jahren geboren. Trotz des immensen Altersunterschieds verstehen sich seine Kids aber super: "Ich freue mich, dass meine Kinder so gut miteinander umgehen. Es ist so schön zu sehen, wie sie miteinander spielen."

Vor allem sein Sohn Alexander sei sehr eng mit dem Nachzügler verbunden und telefoniere manchmal sogar eine ganze Stunde mit ihm. Noch mehr Nachwuchs wolle der Familienvater aber nicht mehr: "Ich habe vier Kinder, das reicht. Ich möchte, das mein kleiner Sohn noch lange etwas von mir hat." Jan Hofer sei als älterer Papa nun deutlich geduldiger und unternehme viel mit seinem Söhnchen.

Getty Images Jan Hofer und Renata Lusin in der Kennenlern-Show von "Let's Dance"

Wallocha,Stephan/ActionPress Jan Hofer und Phong Lan auf der MS Europa meets Sansibar-Party, 2018

Instagram / janhofer Jan Hofer und sein Sohn Henry

