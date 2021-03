Nach Trennung von Musiker Travis Mills – Riverdale-Star Madelaine Petsch (26) wurde mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet! Seit vielen Monaten haben die Fans schon darüber spekuliert: Ist der hotte Profi-Fechter Miles Chamley-Watson (31) womöglich der Neue an ihrer Seite? Tatsächlich wurde die Schauspielerin jetzt mit ihm in Vancouver beim Spaziergang gesehen: Das attraktive Duo war sogar schon gemeinsam shoppen!

Wie die Daily Mail berichtet, wurden Madelaine und Miles beim Verlassen eines Hotels in Vancouver gesehen. Der in London geborene Athlet und die rothaarige Schönheit liefen dabei ganz vertraut die Straße entlang, wo Paparazzi sie dann auch direkt medienwirksam beim Shopping ablichteten. Der Kavalier hielt der Beauty hier sogar eine schwere Tür auf. Ihre Outfits wirkten dabei lässig: Sie trug einen grauen Wollmantel mit Karo-Muster, er eine dunkle Jogginghose mit schwarzer Teddy-Jacke. In Sachen Partnerlook harmoniert es bei den beiden also schon mal!

Die 26-Jährige scheint sich mit dem Sportler an ihrer Seite sehr wohlzufühlen. Kein Wunder – der 31-Jährige ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern auch ein echter Siegertyp: 2013 wurde er nämlich Weltmeister im Fechten! Außerdem hat Miles' Fecht-Team bei den Olympischen Sommerspielen im Jahr 2016 die Bronzemedaille mit nach Hause genommen.

Getty Images Madelaine Petsch, "Riverdale"-Darstellerin

Getty Images Madelaine Petsch, Schauspielerin

Getty Images Miles Chamley-Watson nach einem Fechtkampf

