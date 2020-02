Haben sich Madelaine Petsch (25) und Travis Mills im Guten getrennt? 2017 lernten sich die Riverdale-Darstellerin und der Musiker via Social Media kennen und aus ein paar Nachrichten wurde schnell etwas Ernstes. Obwohl Madelaine den Rocker sogar als ihren Mr. Right bezeichnet hatte, ging die Beziehung vor einigen Tagen in die Brüche. Jetzt äußerte sich ihr Ex-Partner Travis in einem emotionalen Posting zu dem Liebes-Aus.

Er wolle seinen Fans eine Erklärung liefern, da sie ihn in den vergangenen Jahren so sehr unterstützt hätten. "Obwohl es mich schmerzt, dass unsere Reise zu Ende gegangen ist, bin ich unglaublich dankbar, die letzten drei Jahre mit jemandem geteilt zu haben, der so mitfühlend, klug und wunderbar ist wie Madelaine", beteuerte er in einem Beitrag auf Instagram. Die Zeit, in der sie gemeinsam wachsen konnten, würde er gegen nichts eintauschen wollen. Beide seien wegen ihrer Berufe viel unterwegs gewesen und am Ende habe sie der Alltag eingeholt.

"Ich habe durch diese bedingungslose Liebe und Unterstützung so viel über mich und das Leben gelernt", schrieb er weiter zu einem Bild des einstigen Pärchens. Für ihn sei es unmöglich, die Dankbarkeit, die Liebe und den Schmerz in ein paar Zeilen festzuhalten. Er würde dennoch immer hinter Madelaine stehen und sie unterstützen, denn er bereue nichts.

Getty Images Travis Mills, Sänger

Instagram / travismills Madelaine Petsch und Travis Mills 2019

Getty Images Madelaine Petsch, Schauspielerin

