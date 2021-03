Am 8. März ist es endlich so weit und die neue Love Island-Staffel beginnt. Auch in diesem Jahr geht die Kuppelshow an den Start mit sechs attraktiven Single-Damen, die einen passenden Partner suchen. Auch Islanderin Emilia Würsching will sich endlich wieder verlieben, nachdem ihre langjährige Beziehung in die Brüche ging. Viele Erfahrungen konnte die Studentin bisher aber noch nicht sammeln. Im Promiflash-Interview gestand Emilia, dass sie bisher erst mit einem Mann intim geworden ist.

"Ich bin eigentlich stolz darauf, sagen zu können, dass ich erst einen Freund hatte", offenbarte die 21-Jährige im Gespräch mit Promiflash. In der dreijährigen Beziehung sei Emilias Partner ihr erster und letzter männlicher Kontakt gewesen, mit dem sie intim geworden sei. Die blonde Schönheit betonte dazu: "Sollte jemand denken, dass ich unerfahren bin, nur weil ich erst einen Partner hatte, dann ist es der falsche Mann für mich."

Auch in der RTL2-Kuppelshow wolle sie mit niemandem schlafen und erklärte: "Ich finde, es gibt einfach manche Dinge, die sollten privat bleiben, und mit jemandem Sex zu haben, ist mit das Intimste, was man mit einem anderen Menschen teilen kann." Obwohl sie aktuell behauptet, vor den Kameras nicht mehr zu wollen als zu küssen, ergänzte sie: "Man sollte niemals nie sagen."

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTL2

RTLZWEI – Magdalena Possert Die neuen "Love Island"-Kandidatinnen Bianca, Kathi, Emilia, Nicole, Greta und Livia

Instagram / emilia_wue Emilia Würsching im Dezember 2021

RTLZWEI / Magdalena Possert Emilia, "Love Island"-Kandidatin 2021

