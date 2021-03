Endlich ist es raus: Diese sechs Damen zählen zum Startcast der diesjährigen Love Island-Frühjahrsstaffel! Schon seit Tagen heizt RTL2 die Fans der feuchtfröhlichen Kuppelshow an und gibt kleine Hinweise, wer in diesem Jahr auf Teneriffa nach der großen Liebe suchen wird. Bisher hat man nur Ausschnitte der Bodys der Kandidaten gesehen – nun hat RTL2 endlich die erste Rutsche an Teilnehmern verraten: Das sind die sechs neuen "Love Island"-Girls!

Auch 2021 haben sich die Macher der Flirtsendung eine bunte Mischung zusammengestellt: von blond bis brünett, von skinny bis curvy, von der Studentin bis zur Projektassistentin ist alles mit dabei. Besonders aufregend am neuen Cast ist, dass gleich die Hälfte der Ladys gerade einmal 21 Jahre jung ist: die Studentin Emilia aus Kissing, die Industriekauffrau Greta aus Bad Homburg und die Studentin Kathi aus Köln. Alle drei wollen mit ihrer Ausstrahlung jede Menge Spaß auf die Liebesinsel bringen. "Mein Lächeln hat bestimmt den ein oder anderen schon aus der Bahn geworfen", betont beispielsweise Emilia gegenüber RTL2.

Sollten die männlichen Islander ein Faible für Mitt- oder Endzwanzigerinnen mitbringen, werden sie aber auch nicht enttäuscht. Die 23-jährige Bianca aus Rheinberg verspricht beispielsweise allein schon optisch, für eine Menge Feuer in der Villa zu sorgen. "Ich kann sehr süß, aber auch sehr zickig sein", verspricht sie zudem! Die 27-jährige Fitnesstrainerin Livia Piot aus Mannheim weiß schon vor dem Einzug, dass sie sich möglicherweise zu schnell verlieben wird – große Gefühle und Unterhaltung sind bei ihr also mit Sicherheit vorprogrammiert. Die Älteste in der Runde ist die 29-jährige Nicole aus Stuttgart. Wie die Blondine es wohl finden wird, von so vielen Jungspunden umgeben zu sein?

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 8. März, um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Emilia, "Love Island"-Kandidatin 2021

Greta, "Love Island"-Kandidatin 2021

Kathi, "Love Island"-Kandidatin 2021

Bianca, "Love Island"-Kandidatin 2021

Livia, "Love Island"-Kandidatin 2021

Nicole, "Love Island"-Kandidatin 2021

