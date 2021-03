Sie sind ganz offensichtlich im Guten auseinandergegangen! 2011 hatte Benjamin Piwko (40) seine Veronica Miller, eine US-amerikanische Profi-Bodybuilderin, über Facebook kennen- und später sogar lieben gelernt. 2014 läuteten bei den beiden dann die Hochzeitsglocken – doch nun verblüffte der "Let's Dance"-Star von 2019 seine Fans mit einer ziemlich überraschenden Nachricht: Benjamin und Veronica sind seit vergangenem Jahr ein geschiedenes Ehepaar!

Diese Neuigkeit verkündete der Autor am Sonntag seiner Instagram-Community. "Ich möchte etwas Wichtiges loswerden. Ich habe mich letztes Jahr friedlich und positiv scheiden lassen. Jeder hat das Recht auf Glück, man braucht Mut", erklärte der 40-Jährige in einem offenen Post. Er habe aus Erfahrungen und Fehlern gelernt. "Nicht vergessen, das Leben geht weiter, solange man noch atmet und glücklich ist", schrieb er in seinem Statement weiter.

Für viele Fans dürfte diese Trennung ziemlich überraschend kommen. Noch im Sommer 2019 hatte der Schauspieler nämlich in den höchsten Tönen von seiner mittlerweile Ex-Frau gesprochen. "Wir haben eine eigene Sprache miteinander, die niemand sonst versteht", hatte er gegenüber Gala erzählt.

Chris Emil Janßen / ActionPress Benjamin Piwko im Mai 2019

Instagram / benjamin_piwko Benjamin Piwko, Schauspieler

ActionPress Benjamin Piwko bei der Premiere von "Tanz der Vampire - Das Musical"

