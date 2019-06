Benjamin Piwko (39) ist bereits seit fünf Jahren mit der Amerikanerin Veronica Miller verheiratet – und schwärmt von ihr, als wäre er frisch verliebt! Bis vergangenen Freitag war der gehörlose Schauspieler bei Let's Dance zu sehen. Trotz seines Handicaps schaffte er es auf Platz drei. Eine, die ihm neben vielen Fans die Daumen gedrückt hat, ist sicherlich seine Frau. Was der Publikumsliebling besonders an ihr schätzt, verriet er jetzt in einem rührenden Interview!

Benjamin liebe das Lachen von Veronica und ihre tolle Ausstrahlung – allerdings verbindet die beiden noch etwas ganz Besonderes: "Wir haben eine eigene Sprache miteinander, die niemand sonst versteht", freute sich Benjamin im Interview mit Gala. Kein Wunder, denn die Sportmanagerin und Englisch-Muttersprachlerin lernte extra für ihren Schatz Deutsch und Gebärdensprache. "Benjamin liest perfekt von den Lippen ab, aber es war mir wichtig, Gebärdensprache zu lernen und seine Welt so kennenzulernen", verriet sie im Gespräch ergänzend.

Bereits 2011 haben sich die Turteltauben über Facebook kennengelernt. Als der 39-Jährige die Profi-Bodybuilderin in den USA besucht und mit ihr trainiert hatte, habe es schließlich zwischen ihnen gefunkt. "Ich bin für Benjamin nach Deutschland gezogen, habe aber mein Zuhause vermisst. Auf Dauer war das für mich nicht einfach", erinnerte sich Veronica. Benjamin sei deshalb irgendwann zu ihr nach Amerika gekommen. Heute habe das Paar allerdings zwei Wohnsitze: in New Orleans und in Hamburg.

