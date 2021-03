Darauf haben die Fans von GZSZ gewartet. Schon seit mehreren Monaten ist bekannt, dass die Außenkulisse der beliebten Vorabendserie umzieht und in neuem Glanz erstrahlen wird. Nach knapp 15 Jahren wurde der berühmte Kollekiez samt Mauerwerk und Spätkauf umgebaut, doch von diesen Veränderungen haben die Zuschauer bislang noch nichts gesehen. Jetzt ist bekannt, ab wann man das neue Set auf den Bildschirmen bewundern kann.

Schon seit Januar wird in der neuen "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Kulisse – die sich nur wenige 100 Meter vom alten Set in Potsdam-Babelsberg befindet – gedreht. Jetzt verrät RTL endlich, wann auch die Fans in den Genuss der neuen Umgebung kommen: Am 10. März feiert das GZSZ-Set endlich seine TV-Premiere. Dabei können sich die Zuschauer zwar auf viele Überraschungen gefasst machen, dennoch bleibt die bekannte Grundstruktur erhalten.

"Als ich das erste Mal auf dem neuen Kollekiez drehte, dachte ich, ich wäre im alten Kiez, weil vieles exakt so aussah, wie sonst auch", verriet beispielsweise Serien-Urgestein Wolfgang Bahro (60), der den Jo Gerner verkörpert. Für ihn sei die neue Kulisse viel realistischer und näher an die Stadt Berlin angelehnt.

TVNOW / Rolf Baumgartner Gisa Zach und Chryssanthi Kavazi am neuen GZSZ-Set

TVNOW / Rolf Baumgartner Wolfgang Bahro, GZSZ-Darsteller

TVNOW / Rolf Baumgartner GZSZ-Darstellerin Ulrike Frank

TVNOW / Rolf Baumgartner Das neue GZSZ-Außenset

TVNOW / Rolf Baumgartner Die neue GZSZ-Kulisse

TVNOW / Rolf Baumgartner Das umgebaute GZSZ-Set

