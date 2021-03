Wer hat den The Masked Singer-Sieg verdient? Schon heute Abend entscheidet sich, wer ins Halbfinale der beliebten Gesangsshow einziehen wird. Sieben kostümierte Promis sind aktuell noch im Rennen um den Pokal – und müssen sich nachher auf der Bühne vor den Fans und dem Rateteam aus Ruth Moschner (44), Rea Garvey (47) und Lena Gercke (33) beweisen. Aber welcher der verbliebenen "The Masked Singer"-Kandidaten ist eigentlich der Liebling der Zuschauer?

Gesanglich gesehen lagen die Schildkröte, der Stier und der Leopard zuletzt ganz klar vorne – doch sowohl der Monstronaut als auch der Dinosaurier haben in der vergangenen Show tolle Leistungen abgeliefert und definitiv aufgeholt! Das Küken gehört in dieser Staffel zwar nicht zu den stärksten Sängern, aber: Die "The Masked Singer"-Fans fahren total auf das niedliche Kostüm ab. Und der Flamingo ist natürlich ein absolutes Trendtierchen.

Promiflash hat auch mal bei Ex-Quokka Henning Baum (48) im Anschluss an seinen Exit nachgefragt, wer sein Favorit ist. Der "Letzte Bulle" hatte zwar für alle liebe Worte übrig – schwärmte aber besonders vom Dino: "Die Performance des Dinosauriers gestern hat mich begeistert. Erst die Sugar Hill Gang, dann Daft Punk und dann hat er auch noch die Stimme so variiert, dass er ins Growling gegangen ist. Er hat es schon wirklich drauf."

ProSieben / Willi Weber Die Schildkröte bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Das "The Masked Singer"-Küken

ProSieben / Willi Weber Der Dinosaurier bei "The Masked Singer"

