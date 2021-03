Katia Convents ist die Frau hinter den prächtigen Let's Dance-Outfits. Die Designerin arbeitet mit ihrem Team hart für die glanzvollen Auftritte in jeder Staffel: In einem Kleid stecken stolze 20 bis 30 Stunden Arbeit, wenn beispielsweise 25.000 Strass-Steinchen per Hand augeklebt werden müssen. Doch die Schneiderkunst kann nicht nur schmücken, sie kann auch optimieren: Katia hat einige Kniffe parat, um auf dem Tanzparkett gewisse Problemzönchen verschwinden zu lassen.

"Ich habe viele Tricks, damit alle Frauen schön aussehen", sagte Katia gegenüber Bild. In die Kleider würden etwa immer Bodys eingenäht werden, die je nach Figur der Tänzerin mit weicherem oder stärkerem Stoff gearbeitet würden. "Wenn irgendwo am Bauch Speckröllchen versteckt werden müssen, benutze ich zum Beispiel einen festeren Lycra-Stoff, der den Körper in Form hält", verriet die "Let's Dance"-Schneiderin. Im persönlichen Gespräch würde sie bei jeder Kandidatin herausfinden, welcher Schnitt am besten passt, erklärte sie.

Vor ihrer Karriere als Kleider-Koryphäe tanzte Katia übrigens selbst: "Ich war fünffache polnische Meisterin in Standard- und Lateinamerikanischem Tanz und in der Zehn-Tänze-Kombination." Schon damals nähte sie sich ihre Kostüme selbst, erzählte sie. Gelernt habe sie das bei ihrer Mutter und ihrer Oma, die beide Schneiderinnen gewesen seien.

Getty Images Vanessa Neigert und Alexandru Ionel bei "Let's Dance" 2021

Instagram / katia_convents "Let's Dance"-Schneiderin Katia Convents

TVNOW / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Auftaktshow 2021

