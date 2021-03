Er ist wohl definitiv nicht auf den Mund gefallen! Am vergangenen Sonntag flimmerte in den USA endlich das große Interview mit Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) über die TV-Bildschirme. Das Gespräch beinhaltete vor allem ernste Themen – unter anderem sprach das Paar mit Oprah Winfrey (67) über den Rückzug aus Großbritannien und den Neustart in den USA. Gegen Ende kam das Trio jedoch auf etwas angenehmere Dinge zu sprechen. So verrieten Harry und Meghan sogar ein süßes Detail über ihren Sohn Archie Harrison (1).

Der Sohnemann von Harry und Meghan ist mittlerweile 22 Monate alt und brabbelt schon fleißig vor sich hin. Sein absolutes Lieblingswort gaben seine Eltern nun im CBS-Interview preis. "Wenn jemand das Haus verlässt, sagt er immer: 'Fahr vorsichtig.' Das ist wirklich süß", erzählte Harry der Talkmasterin. Die Familie wohnt seit einigen Monaten im kalifornischen Montecito, wo sie die Zeit zu dritt in vollen Zügen genießen.

Zu dritt sind die Sussexes aber nicht mehr lange. Nach ihrer Fehlgeburt im vergangenen Jahr ist Meghan wieder schwanger! Im TV verriet die ehemalige Suits-Darstellerin nicht nur, dass ihr Kind bereits im Sommer zu Welt kommen soll, sie und ihr Mann plauderten sogar das Geschlecht aus. Archie darf sich über eine Schwester freuen – es wird ein Mädchen!

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und ihr Sohn Archie, September 2019

Anzeige

Getty Images Erzbischof Desmond Tutu mit Archie Harrison, Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de