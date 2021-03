So sexy läutet Chiara Ferragni (33) den Baby-Countdown ein! Die italienische Bloggerin und ihr Mann Fedez (31) verkündeten im vergangenen Jahr, dass ihr Sohn Leone Ferragni (2) ein Geschwisterchen bekommt – genauer gesagt eine jüngere Schwester. Wie schon in ihrer ersten Schwangerschaft teilt die Beauty auch jetzt regelmäßig Fotos – und setzt ihre Rundungen am liebsten verführerisch in Szene. Nun postete sie beispielsweise ein Bild von ihrem Babybauch, auf dem sie beinahe nackt ist.

Eines steht beim Anblick dieses Schnappschusses auf Instagram fest: Die werdende Mutter fühlt sich in ihrer Haut pudelwohl. Nur in einem rosafarbenen Spitzenhöschen posiert sie für ein Spiegel-Selfie. Ihre Brüste verdeckt sie dabei mit ihren Armen und Händen, während sie ein leichtes Schmunzeln auf den Lippen hat. Den Beitrag kommentierte sie lediglich mit "37. Woche" und einem Herz-Emoji.

Ihr Mann ist zwar selbst nicht schwanger, aber lässt es sich kurz vor der Geburt seiner Tochter offenbar auch schmecken. Vor rund einem Monat teilte das Paar nämlich eine gemeinsame Aufnahme, auf dem es die Größer seiner Bäuche vergleicht. Und zumindest zum damaligen Zeitpunkt konnte der Musiker sehr gut mit seiner Frau mithalten.

Instagram / chiaraferragni Leone und Chiara Ferragni

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni, Influencerin

Instagram / chiaraferragni Influencerin Chiara Ferragni und ihr Mann Fedez

