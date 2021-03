Diese Knutscherei hat böse Folgen! In den vergangenen Tagen ging es bei Love Island noch recht harmlos zu. Obwohl sich die ersten Paarungen bereits gefunden haben und vor allem bei Dennis und Nicole schon Funken sprühen, haben sich die Islander, was Zärtlichkeiten angeht, noch zurückgehalten. Bei einer Challenge ändert sich das heute. Die Girls dürfen die Jungs küssen und das lassen sich einige Damen nicht zweimal sagen. Das wilde Gezüngel geht den Herren aber wohl zu weit – sie lästern fies und bringen Bianca damit zum Weinen.

Schon vor dem Spiel hatten die Ladys einen Plan geschmiedet. Während sich Nicole und Emilia mit der Wange begnügen, sollen die übrigen Frauen richtig ran gehen. Greta macht den Anfang und steckt einem Boy nach dem anderen die Zunge in den Hals – Dennis wird Nicole zuliebe "verschont". Bianca geht zwar etwas weniger aggressiv, aber dennoch intensiv ran. Auch Granate Livia knutscht, was das Zeug hält. Das Problem: Den Männern ist die Knutschoffensive wohl zu viel. Obwohl sie das Gezüngel zu genießen scheinen, vergeben sie die Höchstpunktzahlen an Wangen-Küsserinnen Nicole und Emilia. "Absolute Ehrenaktion, das beschreibt es echt am besten", fasst Adriano zusammen.

Diese Sprüche lösen bei Bianca ein richtiges Gefühlschaos aus. Die Mädels fühlen sich als billig abgestempelt. "Ehrenfrau – so nach dem Motto, dass wir anderen das eben nicht wären. Das hat mich irgendwie getroffen", äußert sie im Einzelinterview und weint bittere Tränen.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTL2 Bianca und Breno, "Love Island"-Teilnehmer 2021

RTL2 Bianca und Adriano bei "Love Island"

RTL2 Die "Love Island"-Jungs 2021

