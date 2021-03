Palina Rojinski (35) überrascht ihre Follower mit privaten Einblicken. Die Moderatorin steht seit einigen Jahren im Rampenlicht – ihr Liebesleben hält sie allerdings weitgehend unter Verschluss. Ihre Beziehung zu Rapper Yung Hurn hat sie bis heute nie bestätigt. Nun wirft die Schauspielerin allerdings einen seltenen Blick zurück in ihre Dating-Vergangenheit – und offenbart ihrer Community: Sie war in Sachen Liebe früher alles andere als eine Draufgängerin!

"Ich war total der Spätzünder, ich war auch immer total schüchtern und konnte mir gar nicht vorstellen, dass jemand in mich verknallt war, und wenn ich in jemandem verknallt war, dann habe ich mich gar nicht getraut, das zu äußern", erinnert sich Palina in einer Fragerunde auf Instagram. Rückblickend finde sie das ziemlich komisch – "weil ich sonst mutig und laut war und ganz viele Leute kannte und wie ein bunter Hund war in Berlin – aber sonst war ich ein bisschen schüchtern", erzählt sie.

Palina gibt ihren Followern in dem Rahmen auch ein aktuelles Beziehungsupdate. Als ein Fan wissen will, ob sie noch vergeben sei, ist ihre Antwort eindeutig: Breit grinsend nickt sie in die Kamera. Ob es sich bei ihrem Freund immer noch um Yung handelt, verrät sie allerdings nicht.

Getty Images Die Schauspielerin Palina Rojinski

Instagram / y.hurn Yung Hurn, Rapper

Getty Images Palina Rojinski im Oktober 2018 in Berlin

