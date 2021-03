Im TV-Format Prominent und obdachlos zeigte sich Glamour-Lady Désirée Nick (64) von einer ungewohnten Seite. 72 Stunden lang hatte sie in dem Sozialexperiment Obdachlosigkeit am eigenen Leib erfahren und dabei auch ihre soziale Ader bewiesen. Die ausgebildete Jugendseelsorgerin hatte keine Berührungsängste gegenüber der Menschen auf der Straße und lernte die obdachlose Tatjana kennen. Diese brach in einem Gespräch mit der ehemaligen Promis unter Palmen-Kandidatin sogar in Tränen aus. Mit Promiflash sprach Désirée darüber, ob sie noch miteinander in Kontakt stehen.

In den Tagen auf der Straße hatte die 64-Jährige drei intensive Begegnungen und Gespräche mit Obdachlosen. Leider hat sie danach von keinem von ihnen etwas gehört, auch nicht von Tatjana. Immerhin haben sie auch keine Telefonnummern ausgetauscht. "Aber vielleicht sollte ich sie alle mal wieder zu einem Update aufsuchen", schlug Désirée selbst vor. Sie sei sich sicher, dass man durch persönliche Zuwendung viel bewirken könne. "Das habe ich ja auch in den Gesprächen gemerkt", erzählte sie weiter.

Dass Tatjana in dem ehrlichen Gespräch mit ihr so emotional wurde, kann Désirée gut verstehen. "Die Situation ist ja auch zu heulen", sagte sie dazu. Die Tränen fließen zu lassen, sei dann immerhin ein reinigender Prozess, glaubte die ehemalige Dschungelkönigin.

"Prominent und obdachlos" ab 10. März um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

RTL2 Désirée Nick in dem TV-Format "Prominent und obdachlos"

TVNOW Désirée Nick bei "Prominent und obdachlos"

RTL2 Désirée Nick bei "Prominent und obdachlos"

