Sandy Fähse (36) spricht offen über die Probleme in seiner Kindheit! Der Schauspieler trat in seinen bisherigen Rollen, unter anderem bei Berlin - Tag & Nacht oder Krass Schule – Die jungen Lehrer, immer total selbstbewusst auf. Unsicherheiten waren bei dem Influencer nicht zu erkennen. Doch das war nicht immer so: Wie Sandy jetzt enthüllte, hatte er als Kind mit starkem Stottern zu kämpfen – und wurde deswegen sogar ausgegrenzt!

In der TV-Sendung Prominent und Obdachlos enthüllte der 36-Jährige die schlimme Erfahrung aus seiner Kindheit: "Ich habe, bis ich zwölf, dreizehn war, stark gestottert und konnte kaum reden!" Wegen dieser Sprachstörung sei er in der Schule auch gehänselt und zum Außenseiter geworden. Geändert habe sich das erst, als der den Weg zur Schauspielerei eingeschlagen habe: "Ich habe durchs Theater eine zweite Person dargestellt und konnte auf einmal frei reden. Ich habe gemerkt, dass ich jemand anders sein kann!"

In dem Format schilderte Sandy auch, dass er ohne Vater groß geworden sei. Dadurch habe ihm immer eine Identifikationsfigur gefehlt. "Ich persönlich frage mich, wenn man ein Kind zeugt, wie man dann sagen kann: Ich möchte es niemals kennenlernen", wunderte sich Sandy.

Instagram / sandy.faehse Sandy Fähse, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Sandy Fähse, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

RTL II Sandy Fähse, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

