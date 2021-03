Silvia Wollny (56) und ihr Verlobter Harald Elsenbast (60) stellen sich einer Supermarkt-Herausforderung im TV! Als Familienoberhaupt einer Großfamilie dürfte Silvia inzwischen sicherlich ein absoluter Einkaufsprofi sein. Ihre Rasselbande will schließlich immer gut versorgt sein. Was sie hinterm Einkaufswagen wirklich drauf haben, können die elffache Mutter und ihr Partner nun in einer neuen Show unter Beweis stellen: Verschiedene Promis stellen sich ab Anfang April nämlich dem "Supermarkt-Quiz".

Das gab RTL II nun in einer Pressemitteilung bekannt. Die Kandidaten, die immer zu zweit antreten, werden demnach ab dem 7. April Quizfragen und verschiedene Aufgaben rund um die Themen Supermarkt und Lebensmittel lösen. Neben Silvia und Harald stellen sich auch Matthias Mangiapane (37) und Hubert Fella (53), Jenny Frankhauser (28) und Tobias Wegener (27) sowie Jürgen Milski (57) und Sandy Fähse (36) dieser Herausforderung. Moderiert wird die Show von Sükrü Pehlivan (48).

In "Das Supermarkt-Quiz" wollen die Promis aber nicht nur ihr Wissen und ihr Können unter Beweis stellen – sie setzen sich auch für einen guten Zweck ein. In jeder Runde können die Kandidaten nämlich Geld für ein Charity-Projekt sammeln. Das Siegerpaar spielt am Ende sogar um eine große Geldprämie, die dann zusätzlich an die jeweilige Charity-Organisation gespendet wird.

RTL II Die "Das Supermarkt-Quiz"-Kandidaten

RTL II Sükrü Pehlivan bei "Das Supermarkt-Quiz"

RTL II Jenny Frankhauser und Tobias Wegener bei "Das Supermarkt-Quiz"

