Sandy Fähse (36) hat klare Prinzipien! In der heutigen Folge von Prominent und obdachlos wagt der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller das TV-Experiment auf der Straße. Für drei Tage und drei Nächte soll der Laiendarsteller komplett mittellos in der Großstadt leben. Das bedeutet auch: Alles, was er zum Leben braucht, muss er sich irgendwie verdienen oder gar erbetteln. Das scheint allerdings ein absolutes No-Go für den gebürtigen Wuppertaler zu sein. Er rastet während der Dreharbeiten deshalb sogar aus.

"Du willst mir erzählen, ich soll schnorren? Obdachlos heißt, dass ich ohne Obdach bin, nicht dass ich schnorre und den anderen ihr hart verdientes Geld abbettele", ärgert sich Sandy über einen Kameramann, der im Kleingeld für den Toilettengang verweigert. Die Regeln sind nämlich klar: Das Team darf dem 36-Jährigen nicht zur Hilfe eilen. Im Gespräch mit Promiflash erklärt Sandy den Ausraster vor laufender Kamera genauer: "Ich wollte mir selbst beweisen, dass man nicht nach Geld schnorren muss, sondern dass man versucht, sich wieder ins System einzugliedern."

Als er dann die Aufgabe bekommen habe, aktiv Geld zu schnorren, habe er sich ziemlich unwohl gefühlt. "Das ist einfach nicht meine Art. Ich musste mir in meinem Leben alles selbst erarbeiten und dieser Linie wollte ich treu bleiben", stellt Sandy im Interview nach der Show klar.

Sandy Fähse bei "Prominent und obdachlos"

Sandy Fähse bei "Prominent und obdachlos"

Sandy Fähse bei "Prominent und obdachlos"

