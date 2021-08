Feiert Sandy Fähse (36) jetzt sein Serien-Comeback? Der Schauspieler hatte seit 2014 an der beliebten RTL2-Daily Berlin - Tag & Nacht mitgewirkt, bevor er im Oktober 2019 unerwartet gekündigt wurde. Seine Figur Leon Hoffmann starb daraufhin den Serientod: Offiziell hieß es, der Barkeeper sei bei einem Klippensprung auf Ibiza umgekommen. Doch nun verkündet Sandy die freudige Nachricht: Leon soll zu dem Format zurückkehren!

Auf seinem Instagram-Account gab der Influencer jetzt ganz überraschend sein vermeintliches Comeback bekannt. "So Leute, jetzt kann ich es euch endlich sagen. Ich bin ja wieder am Start, wir machen jetzt Feierabend", erzählt er in seiner Story, während er neben seinem Serienkollegen Patrick Fabian (34) steht. Dabei gewährt Sandy einen kurzen Blick auf das Set. "Ja, Berlin ruft – und Leon ist zurück, hab ich gehört", erklärt er freudestrahlend.

Doch wie wird Leons Rückkehr aussehen? Schließlich war sein Charakter in der Serie auf Ibiza gestorben. Diese Frage stellte sich auch der Kollege des 36-Jährigen. "Ich dachte, der ist tot", zeigte sich Patrick verwirrt. Doch offenbar ist Sandys Figur gar nicht gestorben. "Ne, hat der Jannes nicht erzählt, dass ich hier meine Klamotten abgeholt habe aus dem Zimmer?", meinte der ehemalige Krass Schule-Darsteller und schaute dabei vielsagend in die Kamera.

Anzeige

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Saskia Beecks, Sandy Fähse, Lutz Schweigel, Liza Waschke und Laura Maack

Anzeige

Actionpress/ Max Bertani Sandy Fähse, April 2017

Anzeige

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de