Carmen Geiss (55) ist außer sich! Die High-Society-Lady gönnte sich gerade mit ihrem Ehemann Robert (57) und ihren beiden Töchtern Davina (17) und Shania (16) einen Urlaub in Spanien. Nun sollte es für die Familie wieder zurück in ihre Heimat nach Monaco gehen. Doch am Flughafen kam es zu einem unerwarteten Zwischenfall, wie Carmen ihren Fans wütend mitteilt: Robert wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.

"Wir sind hier in Madrid am Flughafen und Robert wurde verhaftet, weil er angeblich vor 20 Jahren etwas gestohlen hat", erzählt Carmen in einem Instagram-Video und redet sich immer mehr in Rage: "Ich kann das alles nicht glauben. Ich bin absolut geschockt." Robert sei schon im Flieger gewesen, als er wie ein Schwerverbrecher von drei Polizisten rausgeholt worden sei. "Das ist nicht normal, was ist das bitte für ein Land hier", ärgert sich die 55-Jährige.

Was ihre bessere Hälfte gestohlen haben soll, lässt Carmen offen. "Dieses Erlebnis war für mich der absolute Albtraum", schreibt sie jedoch zu dem Video und bringt abschließend ihre Abneigung für das Land zum Ausdruck: "Bananenrepublik und das auch noch im Jahr 2021, Vorsicht bei der Einreise."

RTL2 Robert und Carmen Geiss in Miami

Getty Images Robert und Carmen Geiss 2017 in München

ActionPress Carmen und Robert Geiss im Januar 2020 in Wien

