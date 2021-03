Premiere bei Germany's next Topmodel! Heidi Klum (47) überlegt sich für ihre Mädchen immer wieder spannende und vor allem nie da gewesene Herausforderungen. So mussten die Kandidatinnen im Laufe der vergangenen 15 Staffeln schon an einem Helikopter baumelnd posieren oder auch mit lebendigen Raubtieren. Ganz so außergewöhnlich geht es in der sechsten Episode der 16. Staffel zwar nicht zu, dafür aber nicht weniger nervenaufreibend!

Gastjuror und Fotograf Christian Anwander, der treuen GNTM-Fans schon aus vergangenen Sendungen bekannt sein dürfte, überbringt den Mädchen ihre neue Aufgabe: Die Kandidatinnen müssen auf einem besonders rutschigen Catwalk mit besonders schwierigen Kleidern laufen und – das gab es vorher noch nie – Christian und Modelmama Heidi dürfen den Walk der Girls anhalten, wann immer ihnen ein Fehler unterläuft. Klar, dass die Aufregung der Nachwuchsmodels noch schlimmer ist als sonst, wie ein ProSieben-Trailer zeigt. "Scheiße, ich hab Angst", ruft beispielsweise Yasmin Boulagh (19) im Angesicht der Herausforderung aus.

Tatsächlich scheint die Catwalk-Challenge nicht gerade leicht zu sein. Im Trailer ist schon zu sehen, wie Linda Braunberger der Länge nach hinfällt oder auch Alysha Hübner gefährlich ins Wanken gerät. Das wird spannend zu sehen, wer am Ende diesen wackeligen Laufsteg bezwingt.

Christian Anwander

Yasmin, GNTM-Kandidatin 2021

Alysha, GNTM-Kandidatin 2021

