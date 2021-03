Herzogin Meghan (39) hat über ihr Leben in der britischen Königsfamilie ausgepackt! Gegenüber Talkshow-Legende Oprah Winfrey (67) erklärte sie, wie gefangen sie sich hinter den Palastmauern gefühlt habe – unter anderem auch, weil sie ihre Papiere wie Reisepass und Führerschein abgeben musste. Sie selbst fühlte sich damit gar nicht wohl. Ein Experte erklärte nun aber, dass man ihr die Dokumente nur zu ihrer Sicherheit abgenommen habe.

"Meghan musste ihren Führerschein gemäß den Sicherheitsregeln abgeben. Wenn sie selbst fahren würde, wäre sie nicht geschützt", betonte Robert Lacey (77) gegenüber der BBC. Die Royals setzen sich selten bis nie selbst hinters Steuer und werden zu ihren Terminen immer chauffiert. Deswegen hat Meghan ihren Führerschein streng genommen auch gar nicht gebraucht.

Ähnliches gilt für ihren Reisepass. Zwar war Meghan mit ihrem Mann Prinz Harry (36) im Namen der Royal Family in aller Welt unterwegs – allerdings hätten sie laut Autorin Marlene Koenig an Flughäfen immer eine VIP-Behandlung genossen und sich deshalb auch keiner "normalen" Kontrolle unterziehen müssen. Sie sei sicher, dass man ihr ihren Pass auf Nachfrage ausgehändigt hätte. Ansonsten sei er wohl sicher in einem Safe verwahrt worden.

