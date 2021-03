Zwischen Kody (52) und Meri Brown (50) brodelt es offenbar immer noch heftig. Dass es zwischen dem Alle meine Frauen-Star und seiner ersten – von insgesamt vier – Ehefrauen kriselt, erleben die Fans der Realityshow schon seit Längerem. Auch in der gerade erst in den USA angelaufenen neuen Staffel sind die Eheprobleme der beiden wieder ein Thema. Viele Zuschauer scheinen dabei aber eher auf Meris Seite zu stehen – ganz zu Kodys Ärger. Er verteidigte sich jetzt im Netz.

"In der Episode in der letzten Woche hat es mich geärgert, wie du über Meri gesprochen hast", lautete einer von vielen Twitter-Kommentaren, in denen die Zuschauer Meris Seite einnehmen. Nun meldete sich der 52-Jährige selbst zu den Fan-Vorwürfen zu Wort: "Das sind echte Beziehungen mit echten Problemen. Deshalb ärgert es dich so sehr, weil es echt und manchmal sehr traurig ist. Es tut mir leid, dass es dir wehtut, mir tut es auch weh", antwortete er.

Trotz ihrer anhaltenden Beziehungskrise machte Meri vor wenigen Wochen noch deutlich, dass sie nicht vorhabe, Kody zu verlassen. "Nur um das klarzustellen: Ich liebe diesen Mann", schrieb sie auf Instagram und stellte klar, dass sie sich ihrer Ehe und ihrem Ehemann immer noch verpflichtet fühle.

Getty Images Kody Brown mit seinen Frauen Robyn, Meri, Christine und Janelle im Jahr 2012

SIPA PRESS/ActionPress TV-Star Kody Brown

Instagram / therealmeribrown Meri und Kody Brown

