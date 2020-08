Wird Meri Brown (49) ihre Schwester-Ehefrauen und ihren Mann Kody demnächst verlassen? Die US-Amerikanerin ist durch die Realityshow "Alle meine Frauen" – auf Englisch "Sister Wives" – bekannt geworden: Ihr Ehemann ist nicht nur mit ihr, sondern auch noch mit Janelle, Christine und Robyn verheiratet. Insgesamt gehören 16 Kinder zu der polygamen Patchworkfamilie. Für Meri hat sich der Traum von der XXL-Großfamilie aber offenbar erledigt: Kryptische Social-Media-Posts lassen vermuten, dass die 49-Jährige keine Lust mehr auf die Vielehe hat!

Schon seit Längerem kursieren Gerüchte, dass die Beziehung von Meri und Kody bröckelt. Auf Instagram veröffentlichte die Mutter einer 25-jährigen Tochter bereits mehrfach Aufnahmen ohne ihren Ehering. Jetzt haben weitere Posts ihre Follower stutzig gemacht: Meri teilt in letzter Zeit häufiger nachdenkliche Zeilen, in denen es oft um Verlust oder um Selbstliebe geht. In einer Story schrieb sie: "Dein Trauma ist echt und du verdienst die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Das ist nicht verzweifelt oder erbärmlich oder aufmerksamkeitssuchend. Das zeigt bloß, dass du dich um dich selbst kümmerst."

Verarbeitet Meri mit solchen Worten etwa die Trennung von ihrem Mann? Viele Fans sind sich sicher, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Autorin das Liebes-Aus verkündet. Auch Meris neue Frisur sehen manche Follower als Hinweis auf einen neuen Lebensabschnitt.

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, bekannt aus "Alle meine Frauen"

Getty Images Robyn Brown, Meri Brown, Kody Brown, Christine Brown und Janelle Brown, 2012

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, Realitystar

