Hat Oprah Winfrey (67) bald schon den nächsten Star vor ihrem Mikrofon? Erst vor wenigen Tagen wurde das lang ersehnte TV-Interview mit Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) ausgestrahlt. Die Talkmasterin konnte dem Herzogpaar von Sussex währenddessen so einige Details über das Leben im Königshaus entlocken. Dabei hat die TV-Bekanntheit ihren Moderationsjob offenbar so gut gemacht, dass einige Fans schon den nächsten Talk vor Augen haben: Oprah soll auch Britney Spears (39) interviewen!

Bereits seit einigen Monaten ist die #FreeBritney-Bewegung in vollem Gange. Zudem befindet sich die Sängerin aktuell inmitten ihres Vormundschaftsstreits – einiges an Gesprächsstoff also. Britneys Anhänger sind sich sicher, dass ein Interview mit Oprah die perfekte Gelegenheit wäre, sich ihre Sorgen von der Seele reden zu können. Via Twitter erreichen die 57-Jährige daraufhin zahlreiche Aufforderungen: "Oprah, sprich bitte als Nächstes mit Britney!" oder "Wir müssen Britney dazu bringen, mit Oprah zu sprechen!", lauten nur zwei der Posts.

Falls es tatsächlich zu einem Gespräch zwischen den beiden Frauen kommen sollte, wäre sicherlich die momentanen Verhandlungen um die Vormundschaft der Musikerin ein Thema. Bisher hat Britneys Vater Jamie Spears (68) die rechtliche Kontrolle über die 39-jährige US-Amerikanerin.

Getty Images Oprah Winfrey, Talkmasterin

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Oprah Winfrey, Moderatorin

