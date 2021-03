Adeles (32) Ex-Mann Simon Konecki geht leer aus! 2018 gaben sich die Sängerin und der Geschäftsmann das Jawort. Nur ein Jahr später trennte sich das Paar allerdings wieder. Vor wenigen Tagen waren dann auch die rechtlichen Schritte abgeschlossen: Adele und Simon sind ab sofort ganz offiziell geschiedene Leute. Jetzt kamen weitere Details zu dem Prozess ans Licht: Adele wird ihrem Ex-Mann keinen Unterhalt zahlen!

Aus Unterlagen, die Us Weekly seit vergangenem Mittwoch vorliegen, geht hervor, dass Adele Simon keinen Cent schuldig ist – der Grund: Das einstige Paar einigte sich darauf, auf gegenseitige finanzielle Unterstützung zu verzichten. Und auch was den Umgang von Adele und Simons gemeinsamem Sohn Angelo angeht, gelten nun klare Regeln. Die ehemaligen Eheleute teilen sich das Sorgerecht für den Achtjährigen.

Doch die Verhandlungen drehten sich nicht nur um private Angelegenheiten, sondern betrafen auch Adeles musikalische Karriere. Wie The Sun bereits vor der endgültigen Scheidung verlauten ließ, dürfe die 32-Jährige in Zukunft nicht mehr in Songs über ihre gescheiterte Beziehung singen. "Es ist eine Frage des Respekts", so ein Insider.

Adele und Simon Konecki

Adele, Musikerin

Adele, Sängerin

