Adele (32) ist jetzt offiziell wieder Single! Seit 2012 war die Sängerin mit Simon Konecki zusammen. Im Mai 2018 folgte dann die Hochzeit der Turteltauben. Doch nach nur elf Monaten war alles wieder vorbei, denn im April 2019 gaben die beiden ihr Liebes-Aus bekannt. Knapp zwei Jahre später haben sie sich bezüglich ihrer Scheidung endlich geeinigt, doch amtlich war diese noch nicht – bis jetzt: Adele und Simons Scheidung ist nun durch!

Das berichtet nun Just Jared. Knapp zwei Monate, nachdem die Musikerin und ihr einstiger Partner eine Einigung erzielt hatten, soll ein Richter diese nun unterschrieben haben. Somit sind Adele und Simon offiziell geschiedene Leute. Sie sollen sich das Sorgerecht für ihren Sohn Angelo (8) und jegliches Eigentum so wie aufkommende Schulden teilen.

Us Weekly zufolge habe sich das einstige Liebespaar mithilfe eines Mediators mit dieser Abmachung wohl arrangieren können. Auch bezüglich ihres Nachkommens sollen die zwei versuchen, die bestmögliche Lösung zu finden. Demnach leben Adele und ihr Verflossener in der gleichen Nachbarschaft in Los Angeles, um die gemeinsame Erziehung so leicht wie möglich gestalten zu können.

Anzeige

Getty Images Sängerin Adele singt in einer TV-Show

Anzeige

Getty Images Adele bei den Grammy Awards in Los Angeles 2017

Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de