Piers Morgan (55) ist einer der berüchtigsten Moderatoren Großbritanniens. Bei seinem heftigen Ausraster in einem TV-Studio hatte er zuletzt scharf gegen Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) geschossen. Er bezichtigte sie, in ihrem Interview mit Talk-Legende Oprah Winfrey (67) gelogen zu haben und dem Königshaus nachhaltig zu schaden, und zeigte sich maßlos enttäuscht von den Ex-Royals. Und daran scheint sich seitdem nichts geändert zu haben: Denn jetzt legte Piers sogar noch einmal nach.

Der Moderator, der Meghan nach dem Interview als "Prinzessin Pinocchio" betitelt hatte, habe gegenüber Journalisten vor seinem Haus in Westlondon erneut gegen die ehemalige Suits-Darstellerin ausgeteilt, wie die Daily Mail berichtete: "Ich denke, der Schaden, den sie der britischen Monarchie und der Queen (94) zugefügt hat, ausgerechnet jetzt, da Prinz Philip (99) im Krankenhaus liegt, ist immens und verachtenswert!" Er glaube nach wie vor kein Wort von dem, was die 39-Jährige in dem TV-Gespräch gesagt habe.

Er respektiere jedoch, dass die Zuschauer sich ein eigenes Bild machen und viele Meghans Worten Glauben schenken, versicherte Piers auf Twitter: "Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, für das ich gerne bereit bin, Opfer zu bringen", schrieb er vielsagend. Er glaube daran, dass jeder ein Recht auf seine Meinung habe und finde es daher auch in Ordnung, dass ein Teil des Publikums Meghan weiterhin unterstütze.

Anzeige

Getty Images Piers Morgan, TV-Bekanntheit

Anzeige

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Anzeige

Getty Images Piers Morgan, Fernsehstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de