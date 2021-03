So schnell kann sich das Blatt auf Love Island wenden! Wie schon am Mittwoch angekündigt, bekamen die Single-Ladys heute Frischfleisch – und zwar in Form von gleich zwei männlichen Granaten: Florian Szupories (28) und Amadu Couhl! Und zumindest Letztere hat ganz schön in der Flirt-Villa eingeschlagen. Livia Piotrowicz hat sich so sehr in den Musiker verguckt, dass Breno Alonso abgemeldet ist.

"Amadu ist die perfekte Granate für mich. Er passt zu hundert Prozent in mein Beuteschema. Der gefällt mir sehr, sehr...", schwärmte die Fitnesstrainerin bei dessen Einzug. Und der erste Eindruck schien sich nach einem Gespräch unter vier Augen zu bestätigen – sehr zum Leidwesen des SixxPaxx-Strippers Breno. Dem teilte sie daraufhin nämlich mit, dass sie vorerst kein Interesse mehr an ihm hat.

Für Amadu hätte sein Debüt also eigentlich nicht besser laufen können. Er musste sich nicht mal richtig ins Zeug legen, um einem seiner Kollegen die Frau auszuspannen. Aber wäre Livia auch seine erste Wahl gewesen? "Wir haben auf jeden Fall die gleiche Interessensebene. Ich glaube, da kann man darauf aufbauen", erklärte er. Ob sich Livia wirklich final für Amadu entscheiden wird, zeigt sich dann in der morgigen Paarungszeremonie.

