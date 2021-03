Es hat wohl nicht gefunkt! Filip Pavlovic (26), bekannt geworden durch seine Teilnahme bei Die Bachelorette, hat als Person des öffentlichen Lebens bisher kein Glück in der Liebe. Vor seinen TV-Auftritten bei diversen Realityformaten sammelte der Hamburger von Show zu Show fleißig Rosen und schaffte es sogar bis zum Dreamdate mit der Bachelorette. Was jetzt ans Licht kam, ist jedoch pikant: Filip Pavlovic stand gar nicht auf Nadine Klein (35)!

War die Verschmähung beidseitig? Es kann den Aussagen des sportlichen Dauersingles zufolge im Bachelor-Podcast auf AudioNow durchaus angenommen werden. Dort gesteht er der ehemaligen Rosenverteilerin: "Nadine war damals schon nicht mein Typ Frau. Es war einfach so: Du warst halt da." Auch der große Altersunterschied von zehn Jahren schien ihm nicht direkt zuzusagen, als das Abenteuer mit dem berühmten Ausstieg aus der Limousine für ihn begann.

War also alles nur Show oder hatte die Bachelorette es ihm vielleicht auf den zweiten Blick angetan? Filip erklärt die Ausnahmesituation in der Datingshow wie folgt: "Man hat so viel Zeit mit dieser Frau verbracht, dass man sich irgendwie in sie vergucken musste – ob man wollte oder nicht." Mit der Zeit habe sich seine Meinung über Nadine positiv verändert.

Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Ex-Bachelorette-Kandidat

Anzeige

Getty Images Nadine Klein im Januar 2019 in Berlin

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic bei "Like Me – I’m Famous"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de