Filip Pavlovic (26) hat kein Glück in der Liebe – dabei kann man ihm allerdings bestimmt nicht vorwerfen, nicht ausreichend auf der Suche gewesen zu sein. Zumindest was deutsche TV-Formate angeht, hat sich der Hamburger ins Zeug gelegt und sowohl bei Die Bachelorette als auch bei Bachelor in Paradise alles gegeben. Inzwischen wird dem Dschungelshow-Sieger allerdings ausgerechnet diese Fernsehpräsenz zum Verhängnis, wie er offenbarte.

Im Der Bachelor-Podcast sprach Filip über sein derzeitiges Liebesleben. "Ich habe leider wirklich niemanden", erzählte der Single und klagte darüber, sich in den letzten Jahren schwergetan zu haben, jemanden kennenzulernen. Seiner Meinung nach würden ihn die Leute als oberflächlich wahrnehmen, ohne ihn überhaupt zu kennen. Außerdem zweifle der 27-Jährige an den ernsthaften Absichten seiner Bekanntschaften. "Wenn du Frauen kennenlernst, geht es immer nur um TV. Dann fragst du dich, ob es auch welche gibt, die wirklich Filip kennenlernen wollen und nicht nur den aus dem TV", klagte er.

Was das Aussehen seiner Traumfrau angeht, hat Filip übrigens kein genaues Bild im Kopf. Als einzige Anforderung an seine Zukünftige nannte er: "Sie sollte eine Frau sein." Hinsichtlich der Haarfarbe sei er flexibel. Eigentlich habe er sich auf Brünette fixiert, sehe inzwischen aber auch blonde Damen sehr gern.

MG RTL D Filip, Bachelorette-Kandidat 2018

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic im Dschungelshow-Finale

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Ex-Bachelorette-Kandidat

