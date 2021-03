Hat er wirklich die richtige Entscheidung getroffen? Im Halbfinale von Der Bachelor hatte Rosenkavalier Niko Griesert (30) die Qual der Wahl. Nachdem er zunächst Linda-Caroline Nobat (26) nach Hause geschickt hatte, standen in der vorletzten Nacht der Rose noch Michelle Gwozdz, Stephie Stark (25) und Michèle de Roos vor dem Single-Mann. Schließlich musste Letztere gehen – doch mit Michèles Ausscheiden sind die Fans nicht so ganz einverstanden!

Unter einem Insta-Beitrag von Promiflash kommt die Diskussion nach dem Halbfinale so richtig in Fahrt. "Wie kann man so eine tolle Frau wie Michèle gehen lassen?", "Diese Staffel ist der Inbegriff von unfair", "Er hat sich gegen eine hübsche Frau mit Klasse entschieden" oder "Bin ich die Einzige, die den Bachelor nicht ganz gut findet? Und dann diese Entscheidungen, ja nee", kommentierten einige Follower im Netz.

Und auch die Promiflash-Leser sind von der finalen Konstellation bestehend aus Michelle – besser bekannt als Mimi – und Stephie nicht gerade begeistert. In einer Umfrage sind 925 von 1.188 Fans (77,9 Prozent) sogar total baff, dass sich Niko für diese zwei Girls entschieden hat. Lediglich 263 Supporter (22,1 Prozent) sehen in den beiden Finalistinnen ihre Favoritinnen.

TVNOW Linda-Caroline Nobat und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

TVNow Niko Griesert und Michèle de Roos bei "Der Bachelor"

TVNow Michelle Gwozdz und Stephie Stark bei "Der Bachelor"

