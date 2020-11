Wyatt Russell schwebt im absoluten Babyglück! Der US-amerikanische Schauspieler und seine Liebste Meredith Hagner hatten ihre Liebe im vergangenen Jahr offiziell gemacht: Im September 2019 hatte sich das Paar im Rahmen einer Traumhochzeit das Jawort gegeben. Und jetzt überraschen der Bruder von Hollywood-Beauty Kate Hudson (41) und seine Liebste mit einer weiteren zuckersüßen Nachricht: Wyatt und Merdith erwarten ihr erstes Kind!

Diese erfreuliche Nachricht machte Wyatts Schwester Kate jetzt auf Instagram publik – sie schwärmte: "Wir feiern heute unser nächstes Familienmitglied." Sie sei überglücklich und könne es schon jetzt kaum erwarten, das Neugeborene in ein paar Monaten kennenzulernen. Zusätzlich postete sie einen Schnappschuss von einer Baby-Party, auf dem sie Merediths Wölbung küsst – und die blaue Dekoration auf dieser Feier könnte vermuten lassen, dass Wyatt und seine Frau einen Jungen erwarten.

Und diese süßen News freuen nicht nur die werdenden Eltern und deren Familien – auch die Fans waren von dieser Nachricht ganz hin und weg: Neben zahlreichen Herz-Emojis hinterließen sie dem jungen Paar auch etliche Glückwünsche. "Oh, wow! Herzlichen Glückwünsch" oder auch "Oh, das ist so toll", ließen zum Beispiel zwei Nutzer auf der Fotoplattform verlauten.

Instagram / merediththeweasel Meredith Hagner

Instagram / merediththeweasel Wyatt Russel und Partnerin Meredith

Instagram / merediththeweasel Meredith Hagner

