Linda Braunberger und Soulin Omar können sich nicht besonders gut leiden. Das dürfte treuen Germany's next Topmodel-Zuschauern mittlerweile ziemlich klar sein. In den vergangenen Episoden gerieten die beiden Castingshow-Kandidatinnen immer wieder aneinander – lautstarke Wortgefechte und auch Beleidigungen waren die Folge. In der sechsten Primetime-Sendung der 16. Staffel blieb vor allem Linda ihrer Linie treu. Über die ganze Folge verteilt sehen die Zuschauer die junge Frau gegen ihre Konkurrentin stänkern.

Dass Soulin ihren Mitstreiterinnen immer wieder Tipps gibt, geht Linda in Episode sechs mächtig gegen den Strich. "Soulin schwätzt heute ganz schön viel Scheiße. Seit heute morgen durchgehend nur Scheiße", meckert sie im Gespräch mit Kandidatin Yasmin Boulagh (19). "Manchmal ist es einfach zu viel, wenn man den ganzen Tag irgendwas besser wissen will. So, Fresse jetzt", ergänzt sie genervt. Im Interview ist sich die zahnmedizinische Fachangestellte sicher: "Ich finde es super, dass Soulin gute Leistungen bringt, aber sie wird mit ihrer Art noch ordentlich auf die Fresse fliegen, bin ich ganz ehrlich."

Auch als Soulin den ersten Job der Staffel ergattert, macht Linda klar: "Ich freue mich, dass sie den Job hat, aber auf ihre Leistung bezogen, nicht auf die Person. Ich finde sie einfach kacke." Im Laufe der Sendung betont die Brünette immer wieder, dass sie einfach ehrlich sei.

Instagram / lindaviolet Model Linda Braunberger

Instagram / itssoulin Soulin Omar, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / lindavoilet Linda Braunberger, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2021

