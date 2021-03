Pietro Lombardi (28) meldet sich von der Liebesinsel! Dass der Sänger ein großer Fan der Flirtshow Love Island ist, dürfte schon längst kein Geheimnis mehr sein. So ist es bereits zu einer Tradition geworden, dass sich der Musiker in jeder Werbepause der Sendung via Livestream mit seinen Fans austauscht. Vor wenigen Tagen dann die große Überraschung: Der Sender lud den Künstler auf die Insel ein. Jetzt meldete sich Pietro mit einem ersten Update nach seiner Landung!

Nur wenige Stunden nach seiner Ankunft ist Pietro offenbar völlig aus dem Häuschen – immerhin hat die kanarische Insel ein ganz besonderes Flair. "Ich finde es romantisch, es riecht nach Liebe", schwärmte der 28-Jährige gegenüber RTL. Ob der "Warum"-Interpret den Aufenthalt vielleicht sogar nutzen will, um sich selbst zu verlieben? "Wer weiß, was noch so passiert? Eine Garantie gibt's für nix", ließ sich Pietro mit seiner Antwort alle Türen offen.

Ein Aufeinandertreffen zwischen Pietro und seinem Ex-Flirt Melissa (25) ist übrigens auch nicht ausgeschlossen. Immerhin befindet sich die ehemalige Rosenkavalierin derzeit ebenfalls vor Ort. Der Grund: Die brünette Schönheit moderiert nach jeder Sendung das TV-Format "Aftersun", in dem sie die Erlebnisse der Islander zusammenfasst.

Pietro Lombardi, Sänger

Pietro Lombardi, Musiker

Melissa Damilia, Bachelorette 2020

