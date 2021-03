In der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel sorgte Linda Braunberger für einiges Aufsehen. Das Nachwuchsmodel und einige andere Kandidatinnen sind Raucherinnen, doch am vergangenen Donnerstag sind den Mädchen die Zigaretten ausgegangen. Besonders Linda scheint darunter sehr zu leiden und bittet prompt Modelmama Heidi Klum (47) höchstpersönlich um Nachschub. Jetzt klärt der Sender auf: Dürfen sich die Kandidatinnen während der Show Kippen kaufen gehen?

Promiflash sprach mit der GNTM-Sprecherin Tina Land und hakte nach, wie die Situation von ProSieben geregelt wird. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage und den dazugehörigen Schutzmaßnahmen sei für die Kandidatinnen leider kein Shoppingausflug möglich. Doch darüber hätten die Teilnehmerinnen Bescheid gewusst: "Das wurde ihnen vor Drehstart genau erklärt, sodass sie sich mit den Dingen, die ihnen wichtig sind, hätten eindecken können", erklärte Tina.

Heidi nahm die Situation in der Sendung wie gewohnt mit Humor. "Wie geht's dir denn jetzt? Geht's noch?", fragte sie Linda bei der Entscheidung im Spaß und bot ihr gleichzeitig an, ihr Nikotinkaugummis zu besorgen. Sie stellte aber auch klar, dass die zahnmedizinische Fachangestellte natürlich keine Zigaretten kaufen könne.

Instagram / lindaviolet Linda, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum bei den Dreharbeiten zur 16. Staffel von "Germany's next Topmodel" im November 2020

Instagram / lindavoilet Linda Braunberger, GNTM-Kandidatin 2021

