Wenn das Verlangen zuschlägt! Bei Germany's next Topmodel sind in der aktuellen Staffel auch einige Raucherinnen dabei. Das kam zwar auch in vergangenen Show-Ausgaben schon vor, neu ist allerdings, dass die Kandidatinnen dieses Jahr beim Rauchen gezeigt werden. So wird auch die Diskussion um Zigaretten-Nachschub in der sechsten Folge vor laufender Kamera geführt. Weil die Glimmstängel ausgegangen sind, geht Nachwuchsmodel Linda Braunberger sogar bis zum Äußersten: Sie bittet Heidi Klum (47) höchstpersönlich um Kippen-Nachschub!

Die Mädchen haben offenbar keine Zigaretten mehr und dürfen sich wohl auch selbst nicht mal eben welche besorgen. Linda nimmt deshalb all ihren Mut zusammen und wendet sich mit ihrem Anliegen an die oberste Instanz: Heidi. Kurz nach ihrem Fotoshooting erklärt die Brünette der Jurychefin: "Es gibt ein paar Probleme, weil wir keine Zigaretten mehr haben." Heidi nimmt das Ganze gewohnt ironisch auf. "Hat einer mal 'ne Kippe für die Linda? Ich rauche nicht", fragt sie amüsiert in die Runde. Wieder in ernsterem Ton sagt sie ihrem Schützling aber, dass sie den Kandidatinnen natürlich keine Zigaretten kaufen kann.

Auch bei der Entscheidung nimmt Heidi Linda noch einmal aufs Korn. "Wie geht's dir denn jetzt? Geht's noch?", will sie von der zahnmedizinischen Fachangestellten wissen und bietet an, ihr Nikotinkaugummis zu besorgen.

Instagram / lindavoilet Linda Braunberger, GNTM-Kandidatin 2021

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020

Instagram / lindaviolet Linda, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

