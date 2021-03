Die Familie Couhl hat bereits viel Erfahrung in Sachen Dating-Shows! In der aktuellen Staffel von Love Island zog am vergangenen Donnerstag Amadu Couhl als Granate in die Villa ein und verdreht den Single-Girls den Kopf. Doch auch sein Bruder ist im Kuppelshow-Universum kein Unbekannter: Habibi Couhl versuchte 2019 bei Temptation Island sein Liebesglück. Ob Habibi seinem Bruder Amadu vorab Tipps für seinen TV-Auftritt gegeben hat?

Amadu verriet gegenüber Promiflash: "Er meinte, es ist natürlich nicht alltäglich, sich über so einen langen Zeitraum filmen zu lassen. Es ist ein bisschen unnatürlich. Aber auch da meinte er, dass man relativ schnell die Kameras um sich herum vergisst und man einfach darauf achten sollte, keine Show abzuziehen." Er wolle einfach er selbst bleiben, nur so könne er auf ehrliche Weise ein Frauenherz gewinnen. Vor den Dreharbeiten gab sich der Musiker noch ziemlich entspannt. "Weil ich mir einfach denke, ich muss mich beim Mensch-Sein filmen lassen – eigentlich gibt es ja nichts Leichteres als das."

Ganz ohne Fernseh-Erfahrung geht Amadu aber nicht ins Rennen. Vor einigen Jahren war der Single-Mann Kandidat im Flirt-Format Take Me Out. Doch damit nicht genug: Kurze Zeit später ist er wieder in der Show zu sehen, diesmal allerdings als Begleitung seines Bruders Habibi. Warum wagt sich der Performer jetzt erneut ins TV? "Ich bin jung, Single, in einem guten Alter", erklärte er seine Entscheidung Promiflash.

Instagram / realamadu "Love Island"-Amadu mit seinem Bruder Habibi

Instagram / habibi.couhl Ex-"Temptation Island"-Kandidat Habibi Couhl

Instagram / realamadu Habibi und Amadu Couhl im Mai 2018

