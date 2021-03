Matthias Schweighöfer (40) verliert die drei an der ersten Stelle seines Alters! Mit seinen Rollen in Filmen wie "Vaterfreuden", "Schlussmacher" oder "What a Man" ist der Schauspieler längst nicht mehr aus dem Filmgeschäft wegzudenken. Im Laufe der vergangenen Jahre hat sich die TV-Bekanntheit aber auch weiterentwickelt. Jetzt stand sogar ein runder Geburtstag vor der Tür: Matthias wurde 40 Jahre alt – Anlass genug, um Schnappschüsse auszukramen, die den Filmstar in jungen Jahren zeigen!

Bereits im Jahr 2001 stand Matthias fleißig für Projekte vor der Kamera. Und schon damals wickelte der gebürtige Anklamer die Zuschauer mit seinem verschmitzten Lächeln um den Finger. Auch an der dunkelblonden Lockenpracht hat sich im Laufe der vergangenen zwanzig Jahre nicht allzu viel verändert – Matthias' bevorzugter Kleidungsstil hingegen schon deutlich mehr. Von seinen Kumpels durfte sich der "Fliegen"-Interpret am vergangenen Donnerstag selbstverständlich auch über zahlreiche Glückwünsche freuen, darunter beispielsweise die von seinem TV-Kollegen Joko Winterscheidt (42), der via Instagram schwärmte: "Du bist jetzt fucking fourty und immer noch der coolste dude der Welt!"

Auch Schauspieler Florian David Fitz (46) ließ es sich nicht nehmen, seinem Kumpel zu gratulieren. "Mann! Halb 80! Und gefühlte 90 davon mit mir! Happy Birthday, mein Herz", schrieb der TV-Star zu einem gemeinsamen Schnappschuss via Instagram. Matthias' Freundin Ruby O. Fee (25) schloss sich der Meute mit rührenden Worten an: "Ich kann nicht in Worte fassen, was du für mich bedeutest. Du bist der lustigste, warmherzigste und schönste, klügste Chef, Partner und Vater, den es gibt!"

ActionPress Matthias Schweighöfer im Jahr 2001

ActionPress Matthias Schweighöfer im März 2001

Instagram / rubyofee Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer

