Phil Collins (69) hat seine Bude zurückerobert! Nach der Trennung von seiner Partnerin Orianne Cevey folgte zwischen dem Sänger und der 46-Jährigen reichlich Ärger. Die gebürtige Schweizerin entschied sich nämlich dazu, mit ihrem neuen Partner in dem ursprünglich mit Phil bewohnten Haus in Miami zu leben. Daraufhin reichte der Musiker eine Räumungsklage ein, die seine Ex und deren neue Flamme aus dem Haus vertreiben sollte. Der Plan ging auf: Inzwischen hat Phil sein Anwesen wieder für sich allein!

Am vergangenen Donnerstag war es endlich so weit: Die Frist war abgelaufen und Orianne musste samt neuem Ehegatten und all ihrem Hab und Gut die Villa verlassen. Laut Daily Mail ist nun zwar freie Bahn für den "In the Air Tonight"-Interpreten, doch der will offenbar gar nicht wieder einziehen. Wie ein Insider verriet, führe Phil bereits Verhandlungen mit einem potenziellen Käufer des umgerechnet rund 32 Millionen Euro teuren Hauses.

Und auch Orianne scheint inzwischen eine neue Bleibe gefunden zu haben. Wie Quellen berichteten, soll die Brünette bereits kurz vor Weihnachten bei einem Wohnungsangebot im nahe gelegenen Fort Lauderdale für ihren neuen Mann und ihre beiden Söhne zugeschlagen haben. Doch Phil ist noch lange nicht aus dem Schneider: Von ihm verlangt Orianne nämlich jetzt 20 Millionen Dollar – schließlich habe sie Anspruch auf die Hälfte des Wertes, den die Immobilie beim Verkauf abwirft.

Getty Images Phil Collins und Orianne Cevey, Oktober 2017

Getty Images Phil Collins, Sänger

Getty Images Orianne Cevey, Ex-Frau von Phil Collins

