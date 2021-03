Jetzt hat sich Robert Geiss (57) geäußert. Der Unternehmer, seine Göttergattin Carmen Geiss (55) und ihre Töchter Shania (16) und Davina (17) waren gerade auf dem Heimweg von Dreharbeiten in der Dominikanischen Republik – als Robert während der Zwischenlandung in Madrid plötzlich von Beamten abgeführt wurde. Der Vorwurf: Er soll vor über 20 Jahren etwas gestohlen haben. Nun ist Robert wieder auf freiem Fuß und spricht über den Vorfall.

Bei Guten Morgen Deutschland plauderte der 57-Jährige offen über seine Nacht im Gefängnis. Eine Nacht verbrachte der zweifache Vater laut eigener Aussage in einer Zelle ohne Bett, danach sei er verlegt worden. "Der zweite Knast war dann der absolute Horror. Der erste war eigentlich die Luxus-Herberge. Der zweite war eine Katastrophe", erklärte er – und fügte hinzu: "28 Leute in einer Zelle von fünf auf fünf Quadratmeter." Eine besondere Maßeinheit, mit der aber offenbar ausdrücken wollte, dass der Platz in der Zelle mehr als überschaubar war.

Insgesamt 30 Stunden muss der TV-Darsteller hinter schwedischen Gardinen verbringen, bis ihn sein Anwalt herausholte. "Ich wurde festgenommen wegen einer ganz uralten Geschichte, die mittlerweile 22 Jahre alt ist, die man versehentlich im Computer vergessen hat zu löschen."

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss, Unternehmer

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss im Dezember 2020

Instagram / robertgeiss_1964/ Robert Geiss in Miami

