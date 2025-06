Nach Überfall: Die Geissens setzen auf einen neuen Bodyguard

Carmen (60) und Robert Geiss (61) setzen nach dem schockierenden Überfall in ihrer Villa in Saint-Tropez auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen. Während bereits eine neue Alarmanlage installiert wurde und ein Sicherheitsteam rund um die Uhr das Anwesen überwacht, geht das Ehepaar nun noch einen Schritt weiter. Ab dem 23. Juni wird laut Bild ein persönlicher Leibwächter die Realitystars begleiten, um ihnen zusätzlichen Schutz zu bieten. Dieser ausgebildete Spezialist soll sicherstellen, dass sie nicht erneut Opfer eines Angriffs werden. Bei dem Überfall, bei dem vier bewaffnete Täter in ihr Haus eingedrungen waren, wurden beide verletzt, Carmen dabei besonders schwer.

Die TV-Darstellerin berichtete, dass sie von einem der Täter so brutal gewürgt wurde, dass sie um ihr Leben fürchtete. Zusätzlich öffnete die Attacke eine Narbe an ihrem Hals, die von einem kürzlich durchgeführten kosmetischen Eingriff stammte. Trotz des traumatischen Vorfalls verzichtete sie bisher auf psychologische Hilfe. "Robert und ich therapieren uns gegenseitig", erklärte sie dem Magazin. Der neue Bodyguard scheint ihr jedoch ein Gefühl von Sicherheit zurückzugeben: "Jetzt beginnt meine Therapie", so Carmen. Die Polizei fahndet derweil weiterhin nach den Tätern, die vermutlich in internationalen Banden organisiert sind. Eine Spur gibt es bislang nicht, doch Robert erhielt über soziale Medien bereits erste Hinweise.

Der Überfall hat ein anderes Licht auf die Gefährdungslage prominenter Persönlichkeiten geworfen. Carmen und Robert Geiss sind nicht nur durch ihren TV-Erfolg bekannt, sondern auch für ihren luxuriösen Lebensstil. Die Angreifer hatten offenbar länger geplant, das prominente Paar auszuspähen. Ein Sicherheitsexperte betonte gegenüber dem Blatt, wie riskant die Situation gewesen sei – vor allem, als Carmen sich wehrte, indem sie einem der Täter die Maske herunterriss. Der Fachmann wies darauf hin, dass solche ersten Kontaktmomente zwischen Opfern und Tätern gefährlich eskalieren können.

