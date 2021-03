Manchmal sagen Blicke mehr als tausend Worte... Der deutsch-spanische Sänger Álvaro Soler (30) und seine langjährige Freundin Sofia Ellar brachten vergangenen Juli die Gerüchteküche zum Brodeln. Die Beauty postete nämlich ein verdächtiges Video im Netz. Neben einem Schild, auf dem die Worte "Willst du" auf Spanisch geschrieben waren, ließ der "La Cintura"-Interpret voller Freude eine Champagnerflasche knallen. Ihre Fans waren sich daraufhin sicher: Die Turteltauben feiern ihre Verlobung! Im Promiflash-Interview heizte Álvaro die Gerüchte nun weiter an...

Im Gespräch mit Promiflash reagierte der diesjährige The Voice Kids-Juror schon beinahe verlegen auf die Frage, ob er und Sofia sich tatsächlich verlobt haben. "Ich glaube, ich lasse es so in der Luft", entgegnete Álvaro mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Damit bestätigte er die Verlobung zwar nicht offiziell, doch sein Schmunzeln lässt genügend Spielraum für Interpretationen. Und nach einem Dementi klingt die rätselhafte Aussage des sympathischen Wahlberliners keinesfalls.

Obwohl Álvaros Liebste in Madrid wohnt, sollen die zwei sich regelmäßig sehen. Will das Pärchen denn bald auch zusammenziehen? "Wir leben eigentlich schon zusammen. Sie ist aber immer da [Madrid] und ich pendle einfach hin und her", erklärte er gegenüber Promiflash. "Ich habe mehr als meine Zahnbürste da", lachte er im Interview und gab weitere Einblicke in ihre gemeinsame Beziehung.

Instagram / sofiaellar Sofia Ellar, Sängerin

Instagram / sofiaellar Sofia Ellar und Álvaro Soler

Instagram / alvarosolermusic Álvaro Soler, Sänger

