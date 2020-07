Hat Álvaro Soler (29) etwa die Frage aller Fragen gestellt? Mit Hits wie "Sofia" oder "La Cintura" lässt er reihenweise Damenherzen in aller Welt höherschlagen. Doch sein Liebesglück hat der Schönling privat schon längst gefunden – er ist seit vier Jahren mit dem Model Sofia Ellar liiert. Obwohl sie in Spanien und er in Berlin lebt, scheint es laut ihren Social-Media-Posting äußerst gut zu laufen. Jetzt soll der ehemalige It takes 2-Juror um die Hand seiner bezaubernden Freundin angehalten haben.

Fans wittern aufgrund eines Instagram-Videos die Verlobungsnews. In der besagten Aufnahme kann man Álvaro mit einem Schild sehen – darauf steht die Frage "Willst du?". Das sieht ziemlich eindeutig aus. Vor dem kleinen Banner sitzt der ehemalige Sing meinen Song-Teilnehmer, und man kann ihm in Zeitlupe dabei zusehen, wie er den Korken einer Champagnerflasche knallen lässt und danach einschenkt. Die beiden hatten also einen Grund zu feiern.

In seinem Erfolgssong "Sofia" hat er seine Liebste sogar besungen. Schon vor einer Weile verriet Álvaro in einem Interview, dass er mit dem Model den großen Gewinn gemacht habe: "Als ich sie das erste Mal sah, wusste ich, dass sie die Richtige ist."

Anzeige

Instagram / sofiaellar Model Sofia Ellar

Anzeige

Instagram / alvarosolermusic Sänger Álvaro Soler

Anzeige

Instagram / alvarosolermusic Álvaro Soler und Sofia Ellar



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de